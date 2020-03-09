Меган Маркл выступила с новой смелой речью

Жена принца Гарри, которая известна своими смелыми взглядами на жизнь, продолжает бороться за гендерное и расовое равенство, используя всевозможные методы для распространения позитивных и вдохновляющих посланий.

В пятницу Меган посетила школу Роберта Клака в восточном Лондоне, где она призвала всех учеников поднимать настроение и поддерживать женщин не только в Международный женский день, но и круглый год.

"Это должно происходить не только в воскресенье, не только в Международный женский день, но и в любой другой день. Важно всегда помнить, какую ценность приносят женщины",- сказала Маркл.

Также супруга принца Гарри отметила, что, вне зависимости от пола и цвета кожи, любой может высказывать, что он чувствует и думает, поскольку у каждого есть право голоса.

Маркл обратилась к мужчинам с просьбой ценить женщин, которые присутствуют в их жизни. "У вас есть мамы, сестры, подруги, девушки - защитите их. Убедитесь, что они чувствуют себя ценными и в безопасности", - отметила она.

Ранее сообщалось, что находясь в королевской семье, Меган Маркл активно использовала свои навыки общения, чтобы добавить больше "драмы" на официальных мероприятиях. Эффектно выступить у герцогини Сассекской всегда получалось, а вот у Гарри дела обстоят немного иначе.

"Ему нужно использовать паузы и вариации вокального тона, чтобы создать нужный эффект. Во время своей речи голос Гарри слегка повышается, что наводит на мысль о нервах", - уверенно утверждает эксперт по общению и языкам жестов Джуди Джеймс.

Анализируя выступления Меган Маркл, специалист также добавила, что герцогиня, помимо всего, активно использует зрительный контакт для привлечения внимания. Это помогает ей быть ближе с аудиторией. Подобная ситуация может привести к тому, что Меган затмит принца Гарри и о нем поклонники королевской семьи скоро забудут.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

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