Меган Маркл выступила с новой смелой речью

Жена принца Гарри, которая известна своими смелыми взглядами на жизнь, продолжает бороться за гендерное и расовое равенство, используя всевозможные методы для распространения позитивных и вдохновляющих посланий.

В пятницу Меган посетила школу Роберта Клака в восточном Лондоне, где она призвала всех учеников поднимать настроение и поддерживать женщин не только в Международный женский день, но и круглый год.

Меган Маркл

"Это должно происходить не только в воскресенье, не только в Международный женский день, но и в любой другой день. Важно всегда помнить, какую ценность приносят женщины",- сказала Маркл.

Также супруга принца Гарри отметила, что, вне зависимости от пола и цвета кожи, любой может высказывать, что он чувствует и думает, поскольку у каждого есть право голоса.

Маркл обратилась к мужчинам с просьбой ценить женщин, которые присутствуют в их жизни. "У вас есть мамы, сестры, подруги, девушки - защитите их. Убедитесь, что они чувствуют себя ценными и в безопасности", - отметила она.

Ранее сообщалось, что находясь в королевской семье, Меган Маркл активно использовала свои навыки общения, чтобы добавить больше "драмы" на официальных мероприятиях. Эффектно выступить у герцогини Сассекской всегда получалось, а вот у Гарри дела обстоят немного иначе.

"Ему нужно использовать паузы и вариации вокального тона, чтобы создать нужный эффект. Во время своей речи голос Гарри слегка повышается, что наводит на мысль о нервах", - уверенно утверждает эксперт по общению и языкам жестов Джуди Джеймс.

Меган Маркл, принц Гарри

Анализируя выступления Меган Маркл, специалист также добавила, что герцогиня, помимо всего, активно использует зрительный контакт для привлечения внимания. Это помогает ей быть ближе с аудиторией. Подобная ситуация может привести к тому, что Меган затмит принца Гарри и о нем поклонники королевской семьи скоро забудут.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".