Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала фото в Инстаграм
На фото Могилевская сидит на кровати. Она в этот момент обнимает большую коробку, в которой стоят тюльпаны разных цветов. Наталья в этот момент улыбается и можно предположить, счастлива. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На фоне можно увидеть подушки и столик возле кровати. Волосы певица решила оставить распущенными.
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"Праздничное послевкусие ...", - написала Наталья под фото.
Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Наталья, от души с праздником вас!! Самые наилучшие для вас поздравления от хо**ушки из заснеженной Сибири !!!", "Весной в каждом из нас просыпается маленький человечек — очень нежный и ранимый, жаждущий солнечных лучей, улыбок и объятий. Олег Рой "16 теней"", "тюльпаны шикарные", "Да если бы всем так дарили", "Лига смеха подарила ?".
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская показала совместное выступление с Максом Барских в Инстаграм.
На фото Наталья позирует в черных штанах и майке или чем-то подобном. Макс был в джинсах и промокшей футболке. Пара выступала под дождем. Они друг друга обнимали. Фото оказалось с "Фабрики звезд 2009". На фоне, кроме дождя, ничего не видно.
Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская очаровала красивой улыбкой.
Звезда опубликовала пост, на котором предстала в игривом образе. Украинская знаменитость смотрела в камеру и ярко улыбалась. На ее лице - макияж с акцентом на глаза.
Простая прическа в виде каре и массивная сережка придали образу некой элегантности.
Серая кофта, из-под которой торчала цепочка, была необычной. Топ имел вырез посередине, который скреплялся маленькими колечками.
Напомним, горячая Могилевская заворожила формами в леопарде
А еще Politeka писала, что Могилевская наконец показала, кто завоевал ее сердце
Также Politeka сообщала, что Могилевская засветила упругие прелести в кожаном наряде