Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала фото в Инстаграм

На фото Могилевская сидит на кровати. Она в этот момент обнимает большую коробку, в которой стоят тюльпаны разных цветов. Наталья в этот момент улыбается и можно предположить, счастлива. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фоне можно увидеть подушки и столик возле кровати. Волосы певица решила оставить распущенными.

"Праздничное послевкусие ...", - написала Наталья под фото.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Наталья, от души с праздником вас!! Самые наилучшие для вас поздравления от хо**ушки из заснеженной Сибири !!!", "Весной в каждом из нас просыпается маленький человечек — очень нежный и ранимый, жаждущий солнечных лучей, улыбок и объятий. Олег Рой "16 теней"", "тюльпаны шикарные", "Да если бы всем так дарили", "Лига смеха подарила ?".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская показала совместное выступление с Максом Барских в Инстаграм.

На фото Наталья позирует в черных штанах и майке или чем-то подобном. Макс был в джинсах и промокшей футболке. Пара выступала под дождем. Они друг друга обнимали. Фото оказалось с "Фабрики звезд 2009". На фоне, кроме дождя, ничего не видно.

Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская очаровала красивой улыбкой.

Звезда опубликовала пост, на котором предстала в игривом образе. Украинская знаменитость смотрела в камеру и ярко улыбалась. На ее лице - макияж с акцентом на глаза.

Простая прическа в виде каре и массивная сережка придали образу некой элегантности.

Серая кофта, из-под которой торчала цепочка, была необычной. Топ имел вырез посередине, который скреплялся маленькими колечками.

Напомним, горячая Могилевская заворожила формами в леопарде

А еще Politeka писала, что Могилевская наконец показала, кто завоевал ее сердце

Также Politeka сообщала, что Могилевская засветила упругие прелести в кожаном наряде



