Украинская певица Наталья Могилевская стала тренером на популярном шоу "Лига Смеха"



Звезда опубликовала несколько кадров, сделанных во время съемки проекта в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Артистка вбрала легкое платье леопардовой расцветки. Наряд выделил пышную грудь и тонкую талию Натальи.

Певица сделала укладку из волнистых волос и макияж с акцентом на глаза. Завершали ее обрах украшения и яркий маникюр.

На фото артистка позировала за кулисами вместе с другими тренерами и звездами, например - артистом "Квартала 95" Евгением Кошевым, певицей Надей Дорофеевой и исполнителем Виктором Павликом.

"Прямо сейчас! Старт нового сезона Лиги Смеха! Две части фестиваля в Одессе на @1plus1_ua. Дождались? Кто смотрит? 💋", - подписала снимки звезда.

За 13 часов пост собрал почти 10 тысяч лайков.

"О**енная старушка", "Смотрели, очень понравилось! Особенно сельский юмор и Ткач🔥Україна вона така -різна🔥", "Да, это было круто👍", "Такая пройдоха, жил с ней на этаже через день новый мужик)))", "Ай, какая ты💔💔", "Смотрим 👏", "Класс!!!👍👍 Наташенька Могилевская- Вы лучшая👏😍🤗", "Лига смеха очень проигрывает нынешней Верховной Рад", "Как можно слушать Юрия Ткача? Он издевается над украинским языком!!!! А еще эти сельские шутки уже надоели!", "Надоел тупой ржач.", "Пир во время чумы", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская позировала со свей собачкой на руках.

Наталья прижалась к животному и "зарылась" носом в его шерсти. Она обнимала песика, который смотрел в сторону.

Сама Могилевская распустила волосы, а на ее лице был едва заметный макияж.

"Мой Масик ❤️ Фотосессия для журнала Interior Какой домашний любимец есть у вас?", - подписала снимок звезда.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская заявила, что в условиях агрессии РФ против Украины артист не может быть аполитичным и должен мыслить с позиции страны.

"На сегодняшний день мы находимся в состоянии войны. Поэтому артист должен быть ответственен за то, что он делает, какие идеи он распространяет", - поделилась звезда.

Напомним, Бесстыжая Могилевская посветила гордостью в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что Могилевская завела нового мужчину и неожиданно заговорила о личном

Также Politeka писала, что Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе