Принц Гарри будет от этого не в восторге

Молодому школьнику пришлось извиняться перед мужем Меган Маркл после того, как их поцелуй попал на камеру

Инцидент произошел в британском городе Дагенем, передает The Sun.

Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».

«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.

Ранее мы писали, что жена принца Гарри, которая известна своими смелыми взглядами на жизнь, продолжает бороться за гендерное и расовое равенство, используя всевозможные методы для распространения позитивных и вдохновляющих посланий.

В пятницу Меган посетила школу Роберта Клака в восточном Лондоне, где она призвала всех учеников поднимать настроение и поддерживать женщин не только в Международный женский день, но и круглый год.

"Это должно происходить не только в воскресенье, не только в Международный женский день, но и в любой другой день. Важно всегда помнить, какую ценность приносят женщины",- сказала Маркл.

Также супруга принца Гарри отметила, что, вне зависимости от пола и цвета кожи, любой может высказывать, что он чувствует и думает, поскольку у каждого есть право голоса.

Маркл обратилась к мужчинам с просьбой ценить женщин, которые присутствуют в их жизни. "У вас есть мамы, сестры, подруги, девушки - защитите их. Убедитесь, что они чувствуют себя ценными и в безопасности", - отметила она.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".