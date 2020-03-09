Известная украинская певица Светлана Лобода показала новые кадры в Инстаграм

На фото Лобода позирует в то, что можно назвать платьем, но очень коротким. Оно имело леопардовую расцветку. Волосы в этот раз певица оставила распущенными. Образ Светлана дополнила синими сапогами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Собираю костюмы на Германию. В прошлом году были сумасшедшие концерты! Наша команда так ждала этот тур ... итак, начинаем в марте , продолжаем в октябре", - написала Светлана под фото.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков и написали много комментариев:

"Ждём тур по России. Красотка наша", "А можно костюмчики для Волгограда", "Ооооох, малышка LO огненно ворвётся. С возвращением", "Купальник это униформа на сцене?", "Как интенсивно! Откуда берутся силы", "Всё просто шик".

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала на теплых кадрах, как отдыхает в праздник 8-го марта.

Только вчера звезда сообщила, что покидает Украину, буквально спустя два дня после того, как провела там концерт.

А уже сегодня артистка трогательно поздравила поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм, после того, как похвасталась новым стильным образом.

Сообщалось, что знаменитая певица Светлана Лобода показала на специальном видеоролике, как на самом деле проходили съемки ее последнего клипа.

В этот раз артистка решила представить закадровую съемку, сделанную во время записи последнего клипа «Новый Рим». К слову, данная работа Светланы вышла в свет всего несколько дней тому назад, но вызвала поток вопросов со стороны фанатов.

Главной изюминкой новой работы стала прическа и наряд Лободы – в клипе волосы певицы были такими же взлохмаченными, как и ее шуба. А «пьяные» танцы артистки и вовсе были долгое время одной из главных тем среди обсуждений фанатов.

Напомним, Лобода потрясла пятой точкой в кожаных штанах прямо перед камерой

А еще Politeka писала, что Лобода взбудоражила видом в одежде Линдеманна перед концертом

Также Politeka сообщала, что Линдеманн приехал в Киев вместе с Лободой, кадры взорвали сеть



