Анджелина Джоли рассказала о больших проблемах в семье

Как оказалось, дочери знаменитой актрисы 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло перенесли операции. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на зарубежные сайты.

Звезда рассказала, что последние два месяца провела в больнице, где находилась рядом с дочерьми. Джоли призналась в журнале Time, что Шайло перенесла операцию на бедре.

Артистка не рассказала деталей, ведь уважает частную жизнь детей.

"Они понимают, что бороться проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление - это то, чем можно гордиться», - подчеркнула Энджи.

Эти два месяца дочери помогали другу другу, проявляя безграничную заботу.

"Моя младшая дочь выбирала медсестер для сестры... Я видела, как все мои девочки так легко все бросали и ставили друг друга на первое место, и чувствовали радость от помощи тем, кого они любят", - сказала Анджелина.

Также звезда добавила, что наблюдала все время за их страхами, но в итоге все проблемы они отстаивали с решительной храбростью.

"Мы все знаем тот момент, когда никто больше не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, это закрыть глаза и дышать. И как только мы можем сделать следующий шаг, или вдох через боль, мы успокаиваемся и делаем это", - сообщила Анджелина.

Стоит отметить, папарацци засняли Анджелину Джоли, Шайло на костылях, и младшую дочь, Вивьен. Фото сразу разлетелись по сети.

"Молитесь за быстрое выздоровление Ши и Зи", - подписали авторы одного из постов в Инстаграм.

"Люблю так сильно Энджи, Шайло, Захару, Вивьен, Пакса, Мэдокса, Нокса", "Выздоравливайте, малышки !!! ❤️», «Благословения и скорейшего выздоровления Ши и Зи 💕✨💯🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Молюсь за их быстрое выздоровление»", - написали иностранные пользователи сети.

Напомним, мать шестерых детей Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка.

Приближенный звездной семьи рассказал СМИ, что Джоли не просто задумывается о пополнении в семье, но и уже начала серьезную подготовку: посещает детские дома в Сирии, Гаити, а также в Эфиопии и других частях Африки.

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