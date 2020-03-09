Джиган сам на себя не похож

Известный рэпер Джиган поделился кадрами из психушки в Инстаграм

18 февраля Джиган стал четвертый раз отцом. Ему родила Оксана Самойлова долгожданного сына. Мальчика назвали Давидом. Музыкант рассказал поклонникам об этом событии. Об этом пишет Стар.Хит.

«Понять, какие чувства мы испытали, наверное, смогут только родители трех девочек или троих мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. Даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он, наш сыночек», — писала в сети жена Джигана.

Как выяснилось, в звездной семье не все просто. Джиган шокировал публику тем, что попросил 5-летнюю дочь принести пиво, потом ругался матом в прямом эфире. Потом певец начал ссориться с рэпером Гуфом, которого обвинил в изменах жене, отмечая, что вместе с них ходил по стриптиз-клубам.

Есть мнение, что кто-то отправил жене видео, где видна измена. Модель после этого выгнала его и подала на развод. Другие говорят, что Джиган бил детей и жену.

Но оказалось, это не все. Не так давно Джиган показал ролик, на котором позирует в белом халате.

«Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — неожиданно рассказал мужчина.

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Бывшая модель неохотно признается, что обращалась за помощью хирургов.

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана и, по совместительству, мать троих детей, уже давно удивляет общественность кардинальными изменениями своей внешности.

Еще несколько лет назад девушка выглядела вот так:

Сама Самойлова утверждает, что сделала себе только грудь. По словам экспертов, Оксана обращалась к хирургам, и не раз. Женщина поставила виниры, изменила форму губ, скул, подбородка, сделала эндоскопический лифтинг, который преобразил все ее лицо, а также была проведена ринопластика.

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