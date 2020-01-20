Известный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) снова имеет проблемы с тяжелыми наркотиками

Гуфа отправляют на реабилитацию из-за тяжелых наркотиков. 40-летний рэпер попал в скандал, а теперь его снова ждет долгое лечение. Об этом пишут российские СМИ, передает Politeka.

Долматова прилетели забрать сестра и директор в Таиланд. Телефон он потерял, как и банковские карточки. Родственники решают вопрос о госпитализации певца в клинику в Москве или Израиле.

Во время отдыха Гуф очень хорошо проводил время и вышел в прямой эфир, где напомнил своим врагам за последние пять лет о том, что с ним шутки плохи, также упомянул, что он "внук аэрофлота". На текущий момент рэпер не выходит больше на связь.

После Алексея задержали в аэропорту Абу-Даби, так и не долетев до реабилитации. Он был арестован местной полицией после того, как начал буянить в самолете во время полета. Его ждали местные правоохранители в Арабский Эмиратах. На текущий момент Долматов в полиции.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза Анохина извинилась перед поклонниками за свой эмоциональный пост.

Анохина призналась, что давно не публиковала выпадов в сторону экс-супруга, но в этот раз не сдержалась. Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграме.

«Все нормально) я жива! Эмоции выплеснула! Простите, что напугала. Давно таких выпадов не было, но просто конкретно надоел весь беспредел, который происходит», - отметила Анохина.

Сообщалось, что в одном из московских клубов ночью избили известного российского рэпера Алексея Долматова.

Отмечается, что инцидент произошел около 23:00 27 октября прошлого года в одном из московских ночных клубов.

Известно, что Алексей Долматов, который более известен под сценическим псевдонимом Гуф, уже написал заявление в полицию с требованием наказать его обидчиков.

Напомним, Маршал, Долина и Гуф поплатились за любовь к Путину

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