Украинский певец Виктор Павлик, как известно, женится на своей молодой пассии Екатерине Репяховой, последняя же - показала, как готовится к предстоящему событию

На новом опубликованном Екатериной фото она позирует в свадебном, вероятнее всего, платье. Многих вид Екатерины порадовал, а кого-то - откровенно удивил:

«Неужели, я невеста🙈», - подписала свой новый снимок Екатерина, которая, видимо, сама не верит "своему счастью" и что наконец-то дождалась предложения руки и сердца от артиста спустя несколько лет отношений.

На фото молодая и стройная блондинка позировала с внушительным декольте, некоторые пользователи сети предположили, что в таком наряде девушка красовалась без бра.

Так волосы Екатерине подобрали в высокую и, по мнению многих пользователей в популярной соцсети, "старомодную" прическу, на лице невесты был заметный макияж, Екатерина улыбалась, глядя прямо в объектив камеры. В сети живо обсуждают наряд молодой красавицы-блондинки - одним из вариантов, который девушка и продемонстрировала на новом фото, было классическое светлое платье с рукавом и, как отмечалось выше, значительным вертикальным декольте.

Фоллловеры пишут в адрес невесты Виктора Павлика немало комплиментов и желают паре всего наилучшего.

Напомним, ранее на новых опубликованных кадрах со сториз, Екатерина раздетая, вероятно, в полотенце, измазывает свое тело какой-то непонятной белой воздушной «субстанцией»:

«Такой себе лосьон для тела)))», - подписала кадры Екатерина. Вероятно, девушка приобрела какое-то уходовое средство, но разочаровалась в его качестве.

Ранее, в эфире телепередачи «Светская жизнь» Виктор Павлик заявил:

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу".

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра".

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

Напомним, молодая любовница Павлика поразила интимной выходкой перед свадьбой: «разделась и…».

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик раскрыл свадебные планы с молодой любовницей.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик похвастался, чем займется с молодой любовницей: "Это интересно".