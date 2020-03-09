Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала фото с отдыха в Инстаграм

На фото Ирина позировала в черном топе и белым низом. Волосы у Сопонару были распущены. Образ дополнила актриса украшениями на шее. Она стояла боком и смотрела в камеру. На фоне можно увидеть море и небо, а также часть берега. Фото было сделано черно-белым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти полторы тысячи лайков. Также они написали несколько комментариев:

"Шикарная. Это законно такой быть?", "Ирочка ты очень хорошо. рассказиваешь новости в чисто news. Молодец, смотрю каждый выпуск", "Доченька, чёрно белое фото агонь".

Ранее мы сообщали, что звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару показала роскошное тело в расстегнутом наряде.

«Богдан, ты обязан будешь на мне жениться после этого…», - сказала девушка фотографу.

Как можно заметить, Сопонару позирует в облегающем красном платье, которое решила расстегнуть и показать роскошное тело. Сперва она прикрывала его руками, однако потом бросила это гиблое дело.

Однако, поскольку кадры были размещены в Сторис Сопонару, ее поклонники не смогли что-либо сказать о теле кумира.

Сообщалось, что звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару проводит отдых за границей, откуда опубликовала очередную порцию снимков.

На звезде - бежевый топ с глубокими вырезами в области подмышек и короткие джинсовые шорты. Завершают пляжный образ черная поясная сумочка, резинка на руке и браслеты. Также нельзя не обратить внимания на яркие маникюр и педикюр.

Ирина распустила длинный белые волосы, которые в итоге развивал ветер. Она смотрела вдаль и выглядела очень загадочно.

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