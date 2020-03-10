Новый сезон "Сватов" выйдет без главного персонажа

Об этом пишет издание Собеседник.

Сообщается, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в новом сезоне популярного сериала.

Эту информацию уже подтвердила ее коллега по съемочному цеху Татьяна Кравченко, которую все полюбили за роль Валентины Будько.

«Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь», - подчеркнула актриса.

По словам Кравченко, актёра Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор. Саму Кравченко в молодые годы представит актриса Дарья Рыбак.

Необычный ход съемочной группы показать актеров в молодые годы, как призналась российская актриса, ей пришелся по душе.

Федор Добронравов, в свою очередь, об уходе Людмилы Артемьевой ничего не знал. Он подтвердил журналистам, что актрисы не было на съемках в Беларуси.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.

Отметим, что с перерывами проект длится уже 12 лет. За это время ключевые актеры, которые снимаются в сериале, успели постареть, а одного из дедушек даже пришлось убить в сериале, так как актер Анатолий Васильев ушел из проекта из-за разногласий с режиссером.

В седьмом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

Также Politeka писала, что новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».