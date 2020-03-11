Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", показала, чем ее поздравили на 8 Марта
Звезда опубликовала новое черно-белое фото, на котором она позирует с большим букетом тюльпанов, пишет Politeka.net.
Сама звезда позировала в топе, который спускался с ее плечей. На шее артистки виднелась цепочка.
Марта закинула волосы за ушки и улыбнулась. Макияж с акцентом на пухлые губы завершил красивый образ. Она просто конфетка.
"«Весна подняла бокалы тюльпанов» 🌷", - подписала фото украинская знаментость.
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За девять часов пост собрал более 500 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, Марта Адамчук родом из пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).
Девушка получила магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств.
Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”.
Ранее мы писали, что Мрата Адамчук предстала в черном, полупрозрачном гольфе.
Также для фото Марта выбрала блестящие леггинсы и длинные черные сапоги.
Звезда выглядела стильно и о очень соблазнительно. Артистка выгибалась, сидя на софе.
"Нашли с @maydanenko красивенное место 🤍", - написала Марта в посте.
Напомним также, что Марта Адамчук позировала в черном вельветовом наряде на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты.
На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки.
Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку.
Ранее сообщалось, что Марта Адамчук и ее коллега Вера Кекелия позировали улыбающимися, счастливыми и веселыми. Обе девушки выступают в "Квартале" и являются хорошими подругами.
Марта обворожила кокетливым видом в коротком черном платье с длинными рукавами и немного пышной юбкой, а также посветила стройными ножками в высоких сапогах.
А Вера была в темно-зеленом прямом платье ниже колен и такого же оттенка пиджаке.
Марта решила подразнить беременную подружку, изогнувшись и ухватившись за живот.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".