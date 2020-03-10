35-летний украинский актер и телеведущий Владимир Остапчук засветился в новом скандале, разозлив украинцев жесткой пародией на 8 Марта

Как передает Politeka.net, Остапчук, недобрую славу которому принес громкий развод с Еленой Войченко, высмеял "традицию" мужчин брать на себя все домашние обязанности в Международный женский день, дабы дать своим половинкам отдохнуть. Остапчук написал забавные стихи, которые положил на музыку из популярной песни "Dance Monkey" группы "Tones and I", а также снял клип (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Мужчина снова рыцарь? С самого утра Он таинственно исчез за дверью и вернувшись с охапкой цветов, расплываясь в улыбке, говорит, шепчет и желает. Тебя поздравляют все: кроме Него, даже глупые открытки в Viber, депутат с биллборда и соседский мальчишка. Но главный подарок для Тебя! ⠀

Сегодня Он будет мамой. Он сам помоет, сам приготовит (и вы это съедите, если съедобно), сам выгуляет и выстирает... Осторожно! В видео много жизы и мужской боли😂😘 ", - говорится в подписи к ролику.

Клип вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Нашлись, как те, кто узнал себя в "герое" Остапчука, так и те, кто откровенно негативно отнесся к пародии.

"Клоун, в последнее время совсем **анулся"

"Хрень какая-то!"

"Що з голосом?слухати противно"

"Жесть🙉🙉🙉🤦🏼‍♀️"

"По сравнению с предыдущими пародиями-неинтересно:скучно,неоригинально,пошло не в меру,вообщем не стильно.. 😕"

"Какая хе*ня👍👍👍"

"Що ж тебе так травмувало? Ну таке, інспектор не рекомендує"

"Сорі, але виглядаєте Ви дуже виснажено, з Оленою ви так не виглядали. А зараз ніби після запою..."

"Я никогда ещё не ставила дизлайк в ютубе, но это такой ка*ец. Это возмутительно, что значит я же не мать, то есть мать должна пахать и пох, а мужику достаточно отмазки я ж не мать"

"Вов, у тебя подделки песен всегда хорошо получаются 👌👌Это твоё!! 😉"

Напомним, Остапчук в конце прошлого года оскандалился разводом. Его бывшая жена обвинила Владимира в изменах и в том, что он не помогает воспитывать двоих детей.

Напомним, Остапчук после пикантного фото с любовницей ошарашил признанием.

Как сообщала Politeka, Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.