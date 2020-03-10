Королевский дворец в Великобритании всколыхнул новый скандал

На этот раз, речь идето сыне королевы Елизаветы принце Эндрю.

В СМИ появилась информация, что в нулевых он пытался ухаживать за моделью Каприс Буре, которая была на 12 младше его. Как утверждают журналисты издания The Sun, сын королевы Елизаветы был чрезвычайно увлечен американкой. Пара встречалась пару месяцев.

Будучи в отношениях с моделью Каприс Буре, он тайно проводил девушку в Букингемский дворец и та сидела на троне королевы Елизаветы. Правда, узнала ли об этом сама королева, не уточняется.

Отметим, что согласно правилам, члены королевской семьи могут приглашать гостей только заранее, предупредив охрану.

Более того, говорят, девушка даже забрала на память коллекционную чашку из сервиза королевы. В итоге модель якобы переслала предмет декора своей матери, которая была от него в полном восторге.

При этом отмечается, что модель никогда не считала принца подходящим мужчиной.

«Она не питала к нему тех же самых чувств, но ее развлекал тот факт, что Эндрю является членом королевской семьи. В один момент Буре исчезла из жизни принца, поскольку он никогда не был подходящим для нее типом мужчины. По словам Каприс, Эндрю был слишком сухим. Потому-то она и перестала отвечать на его звонки», — признался источник из окружения модели.

Кстати, это именно та модель, обнаженный плакат которой, по слухам, висел у принца Гарри в общежитии.

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