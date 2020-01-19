Королева сегодня впервые появилась на публике после того, как Меган Маркл и Принц Гарри были лишены королевского титула

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на The Sun и британские Twitter-блоги

Издание отмечает, что Гарри и Меган Маркл после того как их заставят отказаться от титулов Королевского Высочества, будут известны просто как герцог и герцогиня Сассексские.

Тем временем, на первых фото после "наказания" внука за своеволие королева буквально “сияет”. На фото она направляется в церковь в Сандрингеме. На публике монарх появилась вместе со своим вторым сыном, принцем Эндрю.

Также издание сообщает, что один из экспертов по вопросам монархии назвал сделку с уходом Гарри и Меган «отречением» и сказал, что королева «обрушила железный кулак монархической власти».

Как мы уже сообщали, опальный британский принц с супругой обязаны будут вернуть в бюджет 2.4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции.

Пара решила уйти в самостоятельное плавание и отказаться от королевсих обязанностей в начале января. За это чету лишили королевского титула и финансирования. Пара перестанет получать из бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации.

При этом в Великобритании шаг Меган и Гарри воспринимается неоднозначно. Одни британцы защищают чету и называют их шаг естественной реакций в свете преследований СМИ. Другие винят Меган Маркл в развале королевской семьи и интригах.

В частности, на сторону Гарри стал известный актер Хью Грант. Он считает, что принц поступил правильно, поскольку хочет уберечь супругу от судьбы матери, Дианы, которую также нещадно приследовали папарацци.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.



