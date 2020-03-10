Известная украинская певица Анна MARUV Корсун показала новый ролик в Инстаграм

На кадрах MARUV позирует в розовом костюме с чулками, которые поддерживают бретельки. Зона декольте была сделана в виде сердечка. Волосы были собраны в два хвоста, которые были спереди. Образ Корсун очень похож на персонажа Харли Квинн. Вокруг Анны расположились другие девушки. Они все были в розовых париках с челками. На фоне можно увидеть еще и розовую занавеску. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

За полчаса видео посмотрели более 45 тысяч раз. Также они оставили несколько комментариев:

"Не пойму слова.. Что они поют???", "Скажу честно одна лишняя", "Так подходит розовый парик", "Тоже так умеешь походу", "Класс . Могу прописать киску", "Годное музло", "И тумбочка спереди", "У меня телефон расплавился", "О да, моя киска в зоне риска", "На английском лучше", " как все хорошо начиналось. Но это фэ. Это гимн бл**ей?", "После виски, все бабы киски".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Корсун MARUV Анна показала новое фото в Инстаграм.

На фото Анна позирует в розовом платье. Из-под него виднелись лямки для чулков, которых их держали. Зона декольте у Корсун была в виде сердечка. Также образ дополнила певица длинными перчатками. Волосы были собраны у артистки в два хвостика, которые торчали спереди. Образ очень напоминает героиню Харли Квинн из "Отряда Самоубийц".

"С 8 марта кошечки. Пусть у нас будет все и нам за это ничего не будет", - написала Корсун.

"И киска наконец найдёт прописку", "Почему такие дорогие билеты в Мариуполе", "Пускай вам красотки будет только праздник ;)", "т всей души и сердца поздравляю очень,очень красивую,сексуальную девушку С Праздником весны и девушек!", - написали под фото фанаты.

Напомним, украинская певица MARUV удивила довольно неоднозначным кадром, напоминающим о презентации ее новой работы.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением.

Напомним, MARUV показала, как выглядит без грамма макияжа

А еще Politeka писала, что MARUV в розовом кружеве посветила пятой точкой

Также Politeka сообщала, что MARUV в кружевном белье устроила жаркие игры с мужем



