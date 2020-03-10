Российская актриса Светлана Ходченкова поразила откровенным образом

Артистка предстала в полупрозрачном корсете, который идеально подчеркнул ее прелести, пишет Рoliteka.net.

Верх одежды Ходченковой едва не сползал с ее форм. К тому же, он казался очень узким, ткань будто натянулась, при этом прижав с силой грудь. К слову, топ выделил тонкую талию актрисы.

Брюки на высокой посадке выделили талию звезды.

Кроме указанной одежде на руках актрисы были крупные перчатки с манжетами.

Светлана смотрела в камеру, приподняв подбородок. Она приоткрыла губы, сделав образ очень горячим.

Часть длинных ровных волос упала на одно плечо красотки.

"Актриса пообщалась с Vogue перед премьерой своего нового фильма «На острие». Читайте интервью со Светланой Ходченковой о спорте, актерстве и одиночестве", - подписано фото.

Почти за 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Фотка просто кошмар. Как такое можно вообще выставлять", "шикарна😻", "Ох, скорее бы премьера🔥🙈", "Вот, эти выступающие ключицы....это очень красиво!! ", "Красотка 🔥", " Вау😍 Кайф какой!🔝🔝🔝", "Нереальная 💜🔥", "Это вау !💜😎🔥", "Спортивная какая, подтянутая, красавица👏❤️💐 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Ходченкова позировала на кромке бассейна.

На ней черно-розовый раздельный купальник, подчеркивающий стройную фигуру.

На фото можно увидеть пальмы, что говорит о том, что снимок сделан на отдыхе в теплых краях.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова показала своей номер в фешенебельном отеле Bulgari Resort Dubai.

В кадре крупным планом запечатлены яства на столе: в основном это фрукты и сыры, и сама актриса, восседающая над столом.

Примечательно, что Светлана предстала в экстракороткой футболке сочного оранжевого оттенка, которая задралась, когда она подняла руку, а также шортиках, размер которых на грани приличия.

Напомним также, что Светлана Ходченкова во время загорания устремила свой довольный взгляд вдаль. Звезда находилась рядом с фруктами. Также в кадре виднелась сумка.



Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых

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