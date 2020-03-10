Принц Гарри и Меган Маркл совершили последний выход в свет в качестве членов королевской семьи
Герцоги Сассекские, как и их бывшие "компаньоны по великолепной четверке" Кейт Миддлтон и принц Уильям, присоединились к королеве Елизавете ІІ на службе в честь Дня Содружества 9 марта.
Как сообщают британские СМИ, первая встреча герцогов Кембриджских и Сассекских после решения последних отречься от королевских обязанностей, произошла холоднее, чем предполагалось.
Как выглядели первые мужья Джоли, Энистон, Лопес и других звезд: топ самых эффектных фото
Звезда «Великолепного века» потрясла «подружками» в узкой майке: «Дала жару»
Кравец из "Квартала 95" окончательно ушла в отрыв, горячие кадры из клуба: "Ох и..."
Пересчет пенсий в Украине: все изменится уже с 1 апреля, украинцев ошарашили новыми цифрами
Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Последние радостно закивали в сторону вошедших. Однако, Кейт отреагировала весьма холодно, проигнорировав улыбку Меган. Принц Уильям сдержанно кивнул в ответ. Известно, что во время службы братья так и не пообщались друг с другом.
Ранее мы рассказывали, Маркл оскандалилась неожиданным жестом, который тут же окрестили грубым и опрометчивым, во время вручения наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.
Так, Меган во время очередного рукопожатия положила руку на плечо супругу, затем резко, как показалось публике в сети, отодвинула его в сторону и прошла вперед, так как Гарри ее пропустил. Британскому принцу ничего другого не осталось, только улыбнуться на этот жест.
Пользователи тут же предположили, что Гарри "под каблуком" у жены, а последняя, привыкшая к звездному вниманию, продолжает активно привлекать внимание к своей персоне.
Кроме того мы писали, что Кейт Миддлтон удивила малиновым нарядом на официальном приему у ирландского чиновника. Так, герцогиня Кембриджская надела винтажное платье сочного розового оттенка в серный горошек с воротником-воланом.
Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки. Волосы она убрала в хвост, засветив красивые сережки.
Герцогиня также играла в настольный теннис в Ирландии. Для этого она выбрала облегающие брюки и блузу в белый горох.
Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.
Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.