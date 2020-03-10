Принц Гарри и Меган Маркл совершили последний выход в свет в качестве членов королевской семьи

Герцоги Сассекские, как и их бывшие "компаньоны по великолепной четверке" Кейт Миддлтон и принц Уильям, присоединились к королеве Елизавете ІІ на службе в честь Дня Содружества 9 марта.

Как сообщают британские СМИ, первая встреча герцогов Кембриджских и Сассекских после решения последних отречься от королевских обязанностей, произошла холоднее, чем предполагалось.

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Последние радостно закивали в сторону вошедших. Однако, Кейт отреагировала весьма холодно, проигнорировав улыбку Меган. Принц Уильям сдержанно кивнул в ответ. Известно, что во время службы братья так и не пообщались друг с другом.

Ранее мы рассказывали, Маркл оскандалилась неожиданным жестом, который тут же окрестили грубым и опрометчивым, во время вручения наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.

Так, Меган во время очередного рукопожатия положила руку на плечо супругу, затем резко, как показалось публике в сети, отодвинула его в сторону и прошла вперед, так как Гарри ее пропустил. Британскому принцу ничего другого не осталось, только улыбнуться на этот жест.

Пользователи тут же предположили, что Гарри "под каблуком" у жены, а последняя, привыкшая к звездному вниманию, продолжает активно привлекать внимание к своей персоне.

Кроме того мы писали, что Кейт Миддлтон удивила малиновым нарядом на официальном приему у ирландского чиновника. Так, герцогиня Кембриджская надела винтажное платье сочного розового оттенка в серный горошек с воротником-воланом.

Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки. Волосы она убрала в хвост, засветив красивые сережки.

Герцогиня также играла в настольный теннис в Ирландии. Для этого она выбрала облегающие брюки и блузу в белый горох.

Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.

Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.