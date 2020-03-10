Скандальный актер Алексей Панин резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами"
Подобное высказывание Панин опубликовал на своей странице в Instagram. Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал для российских журналистов.
Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.
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"Злые, завистливые упыри! Им плевать на человеческую беду! Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой ж*пой в Instagram, а глядя в глаза умирающей девочке, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается", - отметил артист.
Отметим, его пост был удален, однако позднее Панин опубликовал его повторно, сообщив, что его записи часто удаляются. В настоящее время запись снова исчезла со страницы российского актера.
В беседе с российскими журналистами актер попытался оправдаться, что не планировал ругать сограждан. К значительной части россиян он относится положительно. Однако существует ряд людей, чье поведение для него неприемлемо. В частности, речь идет о вандалах, убийцах и хамах.
Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".
Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.
Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.