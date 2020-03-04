Скандально відомий російський актор Олексій Панін заявив, що президент РФ, анексувавши Крим, порушив закон

Як повідомляє «Обозреватель», про це він розповів в одному з останніх інтерв'ю.

«Коли все це сталося в 2014 році, я бовкнув свою думку. Якщо б я був Путіним, я б, напевно, зробив так само. Але він порушив закон. Ніякого референдуму не було, як не було й ніяких чесних виборів у Росії… Якщо б ми не сиділи перед камерами - я б по-іншому сказав. Але я зараз на 15 років не хочу наговорити собі», – заявив він.

Розкритикував Панін і Кримський міст, який став найамбітнішим проектом російського президента.

«Ми їхали з донькою з Криму по Кримському мосту. Я перший раз в житті побачив. Мені в Инстаграмі дуже багато пишуть батьків і просять допомогти зібрати гроші для хворих малюків. І я намагаюся якось збирати гроші. І коли ми приїхали на цей Кримський міст, я подумав: у якій країні ми живемо? Ви будуєте Кримські мости, у вас діти дохнуть. Заради понтів? Показати Україні, які ми круті, і всьому світу?».

У свій час Панін кричав «Крим наш», але зараз запевняє, що за свої слова йому соромно, і пояснює, чим були викликані такі висловлювання.

«Я бачив ставлення кримчан тоді до Росії. І я говорив тоді так тому, що мені самі кримчани розповідали: «Так, ми хочемо в Росію». Соромно звичайно. Соромно не за Крим. Соромно за нашого президента, за нашу владу, напевно. …Коли кримчани жили при Ющенку і Януковичі, вони дійсно вважали себе росіянами і хотіли в Росію. А зараз вони отримали, і вони зрозуміли, що не все так за*бісь», – пояснив актор.

Раніше ми розповідали, що Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не російські люди», — зізнався Панін.

Ми також розповідали, що, за словами Паніна, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би "з голоду не здохнути".

А ще Панін зізнався, що підсів на «уколи краси» і нічого протиприродного в цьому не бачить. Він зазначає, що його професія зобов'язує «торгувати обличчям». Актор навіть зважився і опублікував відповідні фотографії та відео у себе на сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".

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