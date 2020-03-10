Известная американская певица Билли Айлиш показала тело без одежды в социальных сетях

Видео опубликовала пользователь в Твиттер. В ролике видно, как исполнительница, которая обычно появляется на публике в мешковатых вещах, разделась до нижнего белья, а после этого погрузилась в черную жидкость. Об этом пишет Politeka.

В обращении Айлиш говорит, что она постоянно под пристальным вниманием и ее критикуют:

«Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», - сказала знаменитость.

Ранее мы сообщали, что 18-летняя американская певица Билли Айлиш показала, как отдыхает на Гавайях с подружкой.

Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм откровенными кадрами. Девушка только в декабре 2019 отметила 18-летие - и теперь поклонники с еще более пристальным вниманием ожидают от нее горячих выходок. Так, Билли без капли смущения показала, как она стоит под струей воды, запрокинув голову назад и закрыв глаза от удовольствия. Звезда посветила упругими прелестями, облаченными в купальник.

Сообщалось, что знаменитая певица Билли Айлиш лишилась ценной вещи во время своего выступления.

О преступлении знаменитость сообщила со сцены.

Американскую певицу Билли Айлиш ограбили во время выступления на музыкальном фестивале Austin City Limits в Остине (штат Техас). Прямо во время концерта у нее пропало ценное кольцо.

После хита Ocean Eyes 17-летняя певица спустилась к зрителям, а когда вернулась обратно на сцену, поняла, что у нее на пальце нет кольца.

Напомним, Билли Айлиш оказалась на грани смерти, психика не выдержала

А еще Politeka писала, что Топ нарядов "Оскар 2020", которые взорвали мозг

Также Politeka сообщала, что Портман, Зеллвегер и другие звезды показали себя во всей красе



