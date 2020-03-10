Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала новое фото в Инстаграм

На фото Алла позировала в белых штанах и черном пиджаке. Под ним можно увидеть футболку или майку. Образ Добкина дополнила пышной укладкой волос и кроссовками. Фото делала дочь политика в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть стелажи, столики и другие элементы интерьера салона красоты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну красиво же", - написала Алла под фото.

Фанаты успели поставить более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Красота-ляпота", "Идеально", "Очень".

Ранее мы сообщали, что дочь украинского политика Михаила Добкина Алла, показала, как развлекается в ночном клубе 8 марта.

Так дочь своего известного отца покрасовалась в эффектном вечернем платье с высоки разрезом в районе ноги.

Алла позировала, вероятно, в уборной и при этом забросила свою ногу куда повыше. Видимо для того, что показать всю красоту ее золотистого наряда. Платье модели сияло ярче золота, а образ Аллы дополнила пышная укладка и яркий макияж.

Отметим, что возможности прокомментировать снимок у поклонников Добкиной не было, потому как они со сториз звезды, но ранее в комментариях под публикациями Аллы они неоднократно отмечали, что Добкина-младшая - просто "украшение семейства", она очаровательна, привлекательна и, цитируем: "одевается со свкусом".

Сообщалось, что дочь бывшего народного депутата Украины (Оппозиционный блок), экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина Алла решила бросить пить.

«У вас есть уникальная возможность почистить свой организм и получить ещё и презент в конце от меня. За 2 месяца с вас выйдет полностью алкоголь и его остатки..поверьте, вы кайфанёте», - написала девушка.

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