Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская показала, как порадовала возлюбленного на 8 марта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Котик♥️ спасибо, что с тобой могу почувствовать себя настоящей женщиной каждый день! Я на гастроли, ночью буду дома. Остальные фотки в твоем телефоне, никому не показывай ИИ это подарок. Пиши, я жду», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Цибульская позирует в неприличном платье, которое подчеркивает роскошные формы звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«секси девочка», «королева», «бомба», «ты волшебная, роскошная, сумасшедшая, сексуальная, крейзи и очень соблазнительная», - пишут они.

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Оля рассказала, что ей удалось сбросить 12 килограмм. Она занялась собой, так как захотела изменить свою семейную жизнь.

""Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" - я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", - сказала Оля.

Цибульская добавила, что можно получать удовольствие от пары только в том случае, если получаешь удовольствие от себя. А в последнее время ей это не удавалось. Она переключала выступления со своими каналами, удаляла большую часть студийных фото. Последней каплей было то, когда она увидела шоу со своим участием. Оля не узнала себя на экране.

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