Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как развлекается в спортзале

Сегодня в социальной сети Инстаграм певица решила представить целую серию видео, снятых во время занятия с тренером в небольшом спортзале, чем и удивила поклонников, сообщает Politeka.

На серии недавно представленных видео Вика показала, как занималась на полу под четким присмотром тренера, но при этом рассказывала о том, как правильно делать каждое упражнение и как заниматься, чтобы была только польза. Артистка позировала в коротеньком розовом топе и фиолетовых лосинах.

«БЛАГОДАРЮ Вас за отклик💖 и всё-таки я не зря сегодня взяла себя в руки, руки в ноги и отдала телефон 📱 в другие руки 🤚🏻😂😂😂 Внимание💡В первом видео упражнение лёжа😉, что не может нас не радовать!😃 Продолжение следует! 🔜👉🏼 (Не смотря на то, что оно не было запланированным ни у меня ни у вас)😜😜», – пишет Вика.

Пользователи тут же отреагировали:

«Это надо внести в список "на что можно смотреть вечно")», «Вика,я постараюсь проделать такие же упражнения... главное чтобы Вы подкидывали каждый день что-нибудь эдакое», «Умничка ❤️🔥», «Класс.тоже попробую это упражнение», «💪молодец👍...... но нужно стараться тренироваться регулярно, пусть не до седьмого пота, но регулярно 😉».

Ранее Виктория Смеюха похвасталась новыми кадрами из отпуска. Сегодня в Стори звезды, а также в основном разделе профиля Инстаграм появились новые кадры из небольшого отдыха артистки вместе с коллегой Славой Каминской. Как выяснилось, звезды отправились не просто на отдых, но еще и по работе в другой город.

Дело в том, что звезды дали поздно вечером очередной концерт, до этого успев прогуляться по живописным окресностям.

«Лучшие и несравненные наши дорогие девочки!!! С ПРАЗДНИКОМ!!! Где Вас нет, там нет настоящей радости. 😍Будьте счастливы! ❤️💐😘», – написала Виктория под новым кадром в профиле.

Пользователи незамедлительно ответили:

«С праздником 🎉🎊💐», «Красотки)😍», «💙💙💙Взаимно, прекрасные дивы», «Красотки , с Праздником вас 8марта !!!!❤️😍🍾🌷💐🌹🎉☀️🥂🍾», «Красотки наши 😍 и Вас с праздничком 💐🎁🍾👯‍♀️😘»,».

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха похвасталась своими сладостями во Франции