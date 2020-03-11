Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як розважається у спортзалі

Сьогодні в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити цілу серію відео, знятих під час заняття з тренером в невеличкому спортзалі, чим і здивувала шанувальників, повідомляє Politeka.

На серії недавно представлених відео Віка показала, як займалася на підлозі під чітким наглядом тренера, але при цьому розповідала про те, як правильно робити кожну вправу і як займатися, щоб була тільки користь. Артистка позувала в коротенькому рожевому топі та фіолетових лосинах.

«ДЯКУЮ вам за відгук💖 і все-таки я не даремно сьогодні взяла себе в руки, руки в ноги і віддала телефон 📱 в інші руки 🤚🏻😂😂😂 Увагу💡В першому відео вправу лежачи😉, що не може нас не радувати!😃 Продовження буде! 🔜👉🏼 (Не дивлячись на те, що воно не було запланованим ні в мене, ні у вас)😜😜», – пише Віка.

Користувачі тут же відреагували:

«Це треба внести в список "на що можна дивитися вічно")», «Віка,я постараюся виконати такі ж вправи... головне щоб Ви підкидали щодня що-небудь таке», «Розумник ❤️🔥», «Клас.теж спробую це вправа», «💪молодець👍...... але потрібно намагатися тренуватися регулярно, хай не до сьомого поту, але регулярно 😉».

Раніше Вікторія Смеюха похвалилася новими кадрами з відпустки. Сьогодні в Сторі зірки, а також в основному розділі профілю Instagram з'явилися нові кадри з невеликого відпочинку артистки разом з колегою Славою Камінської. Як з'ясувалося, зірки вирушили не просто на відпочинок, але ще і по роботі в інше місто.

Справа в тому, що зірки дали пізно ввечері черговий концерт, до цього встигнувши прогулятися по мальовничих околицях.

«Кращі і незрівнянні наші дорогі дівчатка!!! ЗІ СВЯТОМ!!! Де Вас нема, там немає справжньої радості. 😍Будьте щасливі! ❤️💐😘», – написала Вікторія під новим кадром в профілі.

Користувачі негайно відповіли:

«Зі святом 🎉🎊💐», «Красуні)😍», «💙💙💙Взаємно, прекрасні діви», «Красуні , з Святом вас 8марта !!!!❤️😍🍾🌷💐🌹🎉☀️🥂🍾», «Красуні наші 😍 і Вас зі святом 💐🎁🍾👯‍♀️😘»,».

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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