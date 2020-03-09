Анджеліна Джолі розповіла про великі проблеми в родині

Як виявилося, дочки знаменитої актриси 15-річна Захара і 13-річна Шайло перенесли операції. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на закордонні сайти.

Зірка розповіла, що останні два місяці провела в лікарні, де знаходилася поруч з дочками. Джолі зізналася в журналі Time, що Шайло перенесла операцію на стегні.

Артистка не розповіла деталей, адже поважає приватне життя дітей.

"Вони розуміють, що боротися проблемами зі здоров'ям і боротися за виживання і одужання - це те, чим можна пишатися», - підкреслила Енджі.

Ці два місяці дочки допомагали одна одній, проявляючи безмежну турботу.

"Моя молодша дочка вибирала медсестер для сестри... Я бачила, як всі мої дівчатка так легко все кидали і ставили одна одну на перше місце, і відчували радість від допомоги тим, кого вони люблять", - сказала Анджеліна.

Також зірка додала, що спостерігала весь час за їх страхами, але в підсумку всі проблеми вони відстоювали з рішучою хоробрістю.

"Ми всі знаємо той момент, коли ніхто більше не може нам допомогти, і все, що ми можемо зробити, - це закрити очі і дихати. І як тільки ми можемо зробити наступний крок, або вдих через біль, ми заспокоюємося і робимо це", - повідомила Анджелина.

Варто відзначити, папарацці зняли Анджеліну Джолі, Шайло на милицях, і молодшу дочку, Вів'єн. Фото відразу розлетілися по мережі.

"Моліться за швидке одужання Ші і Зі", - підписали автори одного з постів в Instagram.

"Люблю так сильно Енджі, Шайло, Захару, Вів'єн, Пакса, Мэдокса, Нокса", "Одужуйте, малятка !!! ❤️», «Благословення і якнайшвидшого одужання Ші і Зі💕✨💯🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Молюся за їхнє швидке одужання»", - написали іноземні користувачі мережі.

Нагадаємо, мати шістьох дітей Анджеліна Джолі хоче всиновити ще одну дитину.

Наближений зіркової сім'ї розповів ЗМІ, що Джолі не просто замислюється про поповненні в сім'ї, але і вже розпочала серйозну підготовку: відвідує дитячі будинки в Сирії, Гаїті, а також в Ефіопії та інших частинах Африки.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала, що у мережу злили рідкісні кадри щасливою зіркової пари Пітта і Еністон.

А ще Politeka повідомляла, що стан Бреда Пітта погіршився, постарілий актор зізнався: "Я більше не можу зніматися...".