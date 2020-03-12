Принц Гарри стал жертвой розыгрыша, который организовали известные российские пранкеры "Вован" и "Лексус"

Об этом стало известно из официального Ютьюб-канала пранкеров. Они представились шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Пранкерам удалось созвониться с принцем дважды – до Нового года и 22 января, после того, как принц Гарри и Меган Маркл сообщили о своем решении отказаться от королевских обязанностей. Известно, что оба раза принц разговаривал с пранкерами из Канады. Это говорит о том, что пара переехала в Канаду задолго до официального объявления об их решении.

Принц Гарри признался, что ни он, ни его жена Меган Маркл практически не общается с остальными членами королевской семьи. Он также рассказал, что никто не лишал их титулов, просто их попросили не использовать их для зарабатывания денег.

«Но пресса умудрилась так все подать, чтобы казалось, будто нас их лишили», - отметил мужчина.

По словам принца Гарри, ему очень трудно было отказаться от дворцовой жизни, поэтому решение уйти вместе с Меган и начать новую жизнь далось ему нелегко. Впрочем, он считает, что они поступили правильно, так как смогли защитить своего сына Арчи от судьбы публичного лица.

Мужчина признался, что всю жизнь он и его семья боялись бульварных СМИ, которые писали об их «грязном белье». Но Меган научила его бороться с этими страхами и игнорировать таблоиды, которые пытаются очернить его семью.

«Стать супругой принца - не так уж и здорово, тут есть много "слоев", а нормальная жизнь - гораздо лучше королевской», - заявил принц.

Из разговора следует, что инициатором отказа от королевских обязанностей стала именно Меган Маркл.

Напомним, что появились фото роскошного особняка, в который переедут Маркл и принц Гарри: "как выглядят 20 миллионов долларов".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон публично наплевала на Меган Маркл, королевская семья рассорилась: неожиданные фото.

А еще Politeka сообщала, что Меган Маркл застукали с другим, страстный поцелуй попал на камеру: "Мне было приятно...".