Принц Гаррі і Меган Маркл здійснили останній вихід у світ в якості членів королівської сім'ї

Герцоги Сасекські, як і їхні колишні "компаньйони по чудовій четвірці" Кейт Міддлтон і принц Вільям, приєдналися до королеви Єлизавети ІІ на службі в честь Дня Співдружності 9 березня.

Як повідомляють британські ЗМІ, перша зустріч герцогів Кембриджських і Сасекських після вирішення останніх відректися від королівських обов'язків, сталася холодніше, ніж передбачалося.

Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям зайшли в Вестмінстерське абатство, там вже були Меган Маркл і принц Гаррі. Останні радісно закивали в бік. Однак, Кейт відреагувала досить холодно, проігнорувавши посмішку Меган. Принц Вільям стримано кивнув у відповідь. Відомо, що під час служби брати так і не поспілкувалися один з одним.

Раніше ми розповідали, Маркл оскандалилася несподіваним жестом, який тут же охрестили грубим і необачним, під час вручення нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.

Так, Меган під час чергового рукостискання поклала руку на плече чоловіку, потім різко, як здалося публіці в мережі, відсунула його в бік і пройшла вперед, так як Гаррі її пропустив. Британському принцу нічого іншого не залишилося, тільки посміхнутися на цей жест.

Користувачі відразу ж припустили, що Гаррі "під каблуком" у дружини, а остання, яка звикла до небувалої увазі, продовжує активно привертати увагу до своєї персони.

Крім того ми писали, що Кейт Міддлтон здивувала малиновим нарядом на офіційному прийомі в ірландського чиновника. Так, герцогиня Кембриджська наділа вінтажну сукню соковитого рожевого відтінку в чорний горошок з коміром-воланом.

Завершували образ Кейт сумочка і туфлі-човники. Волосся вона прибрала в хвіст, засвітивши красиві сережки.

Герцогиня також грала в настільний теніс в Ірландії. Для цього вона обрала облягаючі штани й блузу в білий горошок.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям і Кейт Міддлтон розбурхали незвичайним виходом у світ.

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