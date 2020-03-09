Принц Гаррі буде від цього не в захваті

Молодому школяру довелося вибачатися перед чоловіком Меган Маркл після того, як їх поцілунок потрапив на камеру

Інцидент стався в британському місті Дагенем, передає The Sun.

Так, під час відвідування місцевого навчального закладу Меган Маркл виступила зі сцени. У цей момент на сцену вийшов хлопець, якого вона радісно посміхнулася. Хлопець порушив протокол королівської сім'ї і після рукостискання поцілував жінку. Його він пояснив тим, що Меган «дійсно красива».

«Сподіваюся, ви не проти того, що я обіймав вашу дружину. Я був просто приголомшений і вражений, побачивши, що вона приїхала в мою школу. Мені було приємно почути її мова і виступити перед нею. Вона дійсно надихає», - написав він у листі принцу Гаррі.

Раніше ми писали, що дружина принца Гаррі, яка відома своїми сміливими поглядами на життя, продовжує боротися за гендерну і расову рівність, використовуючи всілякі методи для поширення позитивних і надихаючих послань.

У п'ятницю Меган відвідала школу Роберта Клака у східному Лондоні, де вона закликала всіх учнів піднімати настрій і підтримувати жінок не тільки в Міжнародний жіночий день, але і цілий рік.

"Це повинно відбуватися не тільки в неділю, не тільки в Міжнародний жіночий день, але і в будь-який інший день. Важливо завжди пам'ятати, яку цінність приносять жінки",- сказала Маркл.

Також дружина принца Гаррі зазначила, що, незалежно від статі та кольору шкіри, будь-хто може висловлювати, що він відчуває і думає, оскільки у кожного є право голосу.

Маркл звернулася до чоловіків з проханням цінувати жінок, які присутні в їх житті. "У вас є мами, сестри, подруги, дівчата - захистіть їх. Переконайтеся, що вони відчувають себе цінними і в безпеці", - зазначила вона.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл осрамилась дурною витівкою на публіці, Гаррі в ауті: відео облетіло мережу.

Також Politeka писала, що Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великобританії і вбили всіх наповал: "Чудові".