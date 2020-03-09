Меган Маркл виступила з новою сміливою промовою

Дружина принца Гаррі, яка відома своїми сміливими поглядами на життя, продовжує боротися за гендерну і расову рівність, використовуючи всілякі методи для поширення позитивних і надихаючих послань.

У п'ятницю Меган відвідала школу Роберта Клака у східному Лондоні, де вона закликала всіх учнів піднімати настрій і підтримувати жінок не тільки в Міжнародний жіночий день, але і цілий рік.

"Це повинно відбуватися не тільки в неділю, не тільки в Міжнародний жіночий день, але і в будь-який інший день. Важливо завжди пам'ятати, яку цінність приносять жінки",- сказала Маркл.

Також дружина принца Гаррі зазначила, що, незалежно від статі та кольору шкіри, будь-хто може висловлювати, що він відчуває і думає, оскільки у кожного є право голосу.

Маркл звернулася до чоловіків з проханням цінувати жінок, які присутні в їх житті. "У вас є мами, сестри, подруги, дівчата - захистіть їх. Переконайтеся, що вони відчувають себе цінними і в безпеці", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що перебуваючи в королівській родині, Меган Маркл активно використовувала свої навички спілкування, щоб додати більше "драми" на офіційних заходах. Ефектно виступити у герцогині Сассекской завжди виходило, а от у Гаррі справи йдуть трохи інакше.

"Йому потрібно використовувати паузи і варіації вокального тони, щоб створити потрібний ефект. Під час своєї промови голос Гаррі злегка підвищується, що наводить на думку про нервах", - впевнено стверджує експерт по спілкуванню і мов жестів Джуді Джеймс.

Аналізуючи виступи Меган Маркл, фахівець також додала, що герцогиня, крім усього, активно використовують зоровий контакт для залучення уваги. Це допомагає їй бути ближче з аудиторією. Подібна ситуація може призвести до того, що Меган затьмарить принца Гаррі і про нього прихильники королівської сім'ї скоро забудуть.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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