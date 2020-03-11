39-летняя украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила откровенными снимками и шутками про карантин

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Ведущая 10-го сезона проект "Х-фактор" посветила роскошными формами в кружевном нижнем белье, накинув на плечо небольшую накидку из меха. Образ роковой красотки дополнили босоножки на каблуке.

Трегубова позировала сидя на полу, томно отведя взгляд в сторону или прикрывая глаза будто в момент наслаждения. На одном из кадров она вытянула прелестные ножки вперед, а на другом согнула в коленях, нескромно расставив. От таких фото становится действительно горячо.

"К карантину готова😈", - пошутила ведущая, учитывая, что в Киеве с 12 марта объявили карантин в связи с коронавирусом.

Поклонники за час успели более 1500 раз оценить фото Трегубовой в стиле "ню", засыпав ее искренними комплиментами.

"Оригинально👍"

"А что Голивуд на карантин закрывают?))"

"Просто і бездоганно😎"

"Весна... И хочется раздеться. Кого-то хочется раздеть..."

"Да с такой девушкой можно и на пару недель на карантин закрыться 😉"

"Та ладно???"

Ранее мы сообщали, Трегубова оригинально поздравила женщин с 8 Марта в Инстаграм. Звезда поделилась фото, на котором предстала рядом с мужчиной-моделью. На ней короткое красное платье, которое неприлично задралось, когда она подняла ногу, взобравшись на высокий табурет.

"Что мы празднуем 8 Марта? Женщину-хозяйку? Возможно. Женщину-мать? Почему бы нет. Женщину-жену? Тоже хороший вариант. На самом деле мы празднуем право женщины быть такой, какой она захочет. И мы празднуем тех мужчин, которые принимают свою женщину той, кем она является!", - написала ведущая.



"Видишь картинку и не можешь читать текст.Даша❤️"; «Вы классная», «Вы смогли!», «Дарья, Вы прекрасны», – писали в комментариях.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».