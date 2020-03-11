Дочь легендарной Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте покрасовалась на лестнице в классическом наряде
Артистка позировала в классике черного цвета, состоящей из широких брюк и блузки с глубоким декольте, передает Politeka.net:
«Такси заказано! Этим всё сказано.» 🚕 И тег «она», - подписан кадр. На Кристине была рубаха и украшение на шеи в виде звездочек, алая помада на губах и несколько надменный взгляд присутствовал на ее лице. Одну руку свою при этом артистка сунула в карман.
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Многочисленные подписчики очень порадовались словам из песни Кристины и ее несколько дерзкому, но привлекающему внимание луку:
"Обожаю эту песню"
"Кайф!"
"Красотка"
"Вы - прекрасны!"
Ранее мы писали, что Орбакайте поделилась снимком, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень.
Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".
Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.