Дочь легендарной Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте покрасовалась на лестнице в классическом наряде

Артистка позировала в классике черного цвета, состоящей из широких брюк и блузки с глубоким декольте, передает Politeka.net:

«Такси заказано! Этим всё сказано.» 🚕 И тег «она», - подписан кадр. На Кристине была рубаха и украшение на шеи в виде звездочек, алая помада на губах и несколько надменный взгляд присутствовал на ее лице. Одну руку свою при этом артистка сунула в карман.

Многочисленные подписчики очень порадовались словам из песни Кристины и ее несколько дерзкому, но привлекающему внимание луку:

"Обожаю эту песню"

"Кайф!"

"Красотка"

"Вы - прекрасны!"

Ранее мы писали, что Орбакайте поделилась снимком, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.