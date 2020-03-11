Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые кадры со съемок "Хто зверху?"

На кадрах Леся в ритмичном повороте засветила свою стройную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Никитюк.

Звездная красавица полна энтузиазма и показала, как весело проводит время даже работая. Так на артистке во время съемок был коротеньких топ, белые ботинки, обтягивающие лосины и широкий пиджак. Волосы свои красавица-артистка распустила.

При всем при этом звезда сети и ТВ засветила свой подтянутый оголенный живот, бедра и подкачанные ножки.

В сети живо отреагировали на публикацию Леси и пишут, что хотят видеть многих знаменитостей на шоу, в том числе даже президента Зеленского.

Сама Леся подписала свой пост так:

«Хто Зверху снимаем 10й сезон) всех ведущих пережила, а Притулу виживу, а потім переживу🤣 Кого б з зірок хотіли б бачити на шоу? Пишіть в коментах😘».

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк после 8 марта показала снимок из больницы и озадачила всех.

«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке видно больничную койку, а на заднем плане сумку Никитюк, рядом с которой стоит бутылка воды.

Однако причины Никитюк озвучивать не стала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок телеведущая выбросила в Сторис.

Сообщалось, что Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле.

Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.

"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.

Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов.

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