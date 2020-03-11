Бывшая жена украинского продюсера Потапа Ирина Горовая прервала молчание и высказалась о распаде дуэта «Время и Стекло»

Как сообщает Politeka, соответствующий пост был размещен в Instagram.

«Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок.. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров. Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа «Навсегда никогда» , когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет!», - говорится в сообщении.

Горовая также уточнила, что дуэт «воспитал целое поколение», за что уже нужно сказать артистам спасибо.

«Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам ребята спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние. За вашу преданность фанатам. За ваше рвение работать, писать песни, часами записывать песни на студии, чтобы вышел крутой результат. Отрабатывать крутые шоу-программы, дарить нам свою энергию, любовь, музыку. Я вас очень люблю», - подчеркнула она.

Ранее мы писали, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с коллегой Алексеем Завгородним объявила о распаде группы

Вчера артисты выпустили трогательный клип "Навсегда/никогда", представив поклонникам целую серию кадров, заснятых в разное время существования знаменитой групп.

А сегодня 11-го марта, уже подготовив поклонников, Надя и Позитив официально объявили в специальном интервью: группа прекращает своё существование. В заявлении артистов в Инстаграм и на Ютуб-канале сказано, почему они решились на такой неожиданный для фанатов шаг.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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