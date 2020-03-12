Украинская певица Наталья Могилевская угодила в условную "передрягу" - кадры с судейства и участия артистки в "Лиге Смеха" смонтировали так, что певица получилась той еще "шалуньей"

В сети появилось видео, где Наталья Могилевская, Елена Кравец, Оля Полякова и Надя Дорофеева - звездные судьи-красотки вышеупомянутой "Лиги Смеха" - реагируют на происходящее в свое время на сцене, пишет Politeka.net.

Но авторы видео сделали такую нарезку, будто дамы по-разному реагируют на парня, который открывает полотенце на нижней части своего тела. И если "реакция" Кравец и Дорофеевой была относительно скромной, то Поляковой и Могилевской, мягко говоря, нет. В частности, было показано, как Могилевская показывает характерные движения языком и ее пикантные жесты в видеоряде сравнили с тем, как коза вытащила свой длинный язык на камеру, а также со звуками гремящего винтом вертолета.

Наталья поняла и "простила" тех, кто ее разыграл:

«Ну спасибо вам, дорогие мои «Лови Кураж». Кто не знает, ребята были моей командой в Слобажанке. Я очень горжусь вами и рада, что вы попали в большую телевизионную Лигу, но как можно было пройтись так по бывшему тренеру? 😂 Ну как же вам не стыдно? Насыпали, так насыпали 😂😂😂»,- пишет артистка.

Напомним, Наталья Могилевская придала волосам невероятного объема, либо же примерила парик с практически афро-кудряшками и красной широкой повязкой с огромным бантом посредине.

Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно, кроме женщины в белом, похоже, что халате.

Большинству подписчиков снимки понравились.

Ранее артистка высказалась по поводу политической ситуации:

"Безусловно артист должен быть аполитичный. Но как это сделать, если ты публичный человек, на которого равняются, в вопросах гражданской позиции, тебе доверяют, причем не только в вопросах песен. Тебе доверяют в вопросах - как жить, как быть счастливой, как строить семейные отношения. Поэтому когда артист ведет себя развратно, меняет мужей, употребляет наркотики или что-то подобное, нужно понимать, что эта личная жизнь, которая влияет на людей, на массы, на культуру", - сказала Могилевская.

По ее словам, "люди, для которых ты поешь в России, на самом деле точно такие же, как и в Украине, и что ссорят нас только политики, это они делят деньги, они придумывают технологии, как нас всех рассорить".

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