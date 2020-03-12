29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста экс-вице-премьера Украины Павла Розенко, обескуражила забавным кадром

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном во время съемок нового сезона шоу "Хто зверху". Елена-Кристина предстала вместе с другими ведущими проекта, в частности с Лесей Никитюк, которая, собственно, и сделала яркое селфи с коллегами. В кадр попала безудержная радость Лебедь, которая аж закрыла глаза и застыла с широко открытым ртом, смеясь, видимо, над чем-то очень забавным.

Обладая отменным чувством юмора, Елена-Кристина придумала, как оригинально подписать снимок: "Собрались девчонки вязать крючком 🥳🤪🤪🤪 Я не пьяная!! Я ошпаренная🤣🤣🤣"

Менее чем за сутки фото "лайкнули" почти 10 000 раз. Поклонники подхватили настроение взбалмошной рыжеволосой красотки:

"Это фото из ряда : «Пили все вместе,а вставило только тебя»😂"

"Я думала я одна так на фото получаюсь, когда говорят улыбнитесь 🤣"

"Шикарные😍🔥"

"Вы тут просто бесподобныы! 😂❤💥"

Ранее мы сообщали, Елена-Кристина похвасталась подарком на 8 Марта. Ведущая показала клубничку в коробке, которой несказанно обрадовалась. Девушка, обладающая белоснежной кожей и почти болезненной худобой, предстала во всем розовом, за что и получила сравнение в комментариях "клубника в йогурте".

"Такую красоту жалко есть. У меня с нового года ещё шоколадная мышь осталась, до сих пор не открыла, жалко есть)...", "Спасибо, взаимно😍❤️🤗", "Не очень клубнику 😖", "У меня много шоколадных конфет и шоколадных животных) Уже примерно год стоят, никто к ним не притрагивается! Как сувениры 😂👌", "Наряд у Вас просто"бомба"!", - писали поклонники под фото.

Кроме того, мы писали, что рыжая Лебедь показала себя в дерзком образе. На ней красная куртка, джинсы и белый худи с принтом на груди. Елена-Кристина застыла в решительном шаге, и все объяснила в подписи: "Люблю Весну в начале марта! Когда весенний луч бодря Как бы резвясь напоминает.. А выключил ли ты утюг с утра??!!!!!🙉🙉🙉 P.S. Помчала🙈 🏎🏎🏎😂".

Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини

Также Politeka сообщала, что невеста Розенко рассказала о беде на отдыхе