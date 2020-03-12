Маркл уехала из Британии без супруга

Меган Маркл была вынуждена покинуть Великобританию раньше принца Гарри

Она вернулась в Канаду к их десятимесячному сыну Арчи.

Перед этим пара устроила прощальный ужин в элитном ресторане отеля "Горинг", сообщает The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл встретились со своими подчиненными. Они пожелали лично поблагодарить их за работу. Пара закроет свой офис в Букингемском дворце 1 апреля, и некоторые их сотрудники останутся без работы. Меган Маркл и принцу Гарри все же удалось расстаться с ними по-доброму.

Оказывается, знаменитую чету связывали хорошие отношения с сотрудниками офиса. Супруги даже устраивали для них милые сюрпризы – такие, как вечеринки с пиццей.

Перед отъездом в Канаду Меган Маркл расплакалась, прощаясь с мужем.

Напомним, 9 марта Меган Маркл и принц Гарри последний раз вышли в свет в качестве герцогов Сассекских – они посетили праздничную службу в Вестминстерском аббатстве. Мероприятие было посвящено дню Содружества наций.

Герцоги Сассекские засветились на публике в компании королевы Елизаветы II, принца Чарльза, его супруги Камиллы, а также с Уильямом и Кейт Миддлтон.

Более того, на праздничную службу приехал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон со своей спутницей Керри Симондс, а также многими другими гостями.

Похудевшая Меган Марк раздавала всем приветственные улыбки, общалась с гостями - как взрослыми, так и детьми.

Сейчас супруга принца Гарри обустраивается на новом месте: по информации журналистов, влюбленные уже нашли идеальный дом в элитном пригороде Торонто, где собираются жить вместе с сыном.

Кроме того, согласно информации, распространяемой СМИ, не исключено, что Меган Маркл вернется в киноиндустрию.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".