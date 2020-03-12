25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени в сериале "Сваты", покорила тысячи сердец естественной красотой
Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На ней кружевной топ бледно-розового оттенка и кофта черного цвета. Растрепанная Анна без капли косметики крупным планом показала свои прелести. От зоны декольте невозможно отвести взгляд. Девушка поднесла руку к лицу и игриво посмотрела в объектив.
Откровенным фото актриса несказанно обрадовала поклонников, которые не смогли удержаться от хвалебных комментариев.
"Естественная, беззащитная красота!"
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"😍 Как можно быть такой невозможной ?"
"Аня, как же вы прекрасны 😍 Восхищаюсь вашей красотой и душой! ❤️"
"Ты планета💓"
"Ты очень милая и привлекательная! Просто знай 😘"
Ранее мы сообщали, Анна поделилась еще одним кадром из этой же фотосессии, на котором сверкнула идеально плоским животиком. Пресс актрисы никого не оставил равнодушным. На ней джинсы, вязаный топ и кофта темного цвета, которую та нескромно откинула назад, открывая взору фанатов упругие прелести. Кошмал с немного растрепанными волосами дерзко смотрела в объектив, а на ее лице играла легкая улыбка.
"Нереальная😍"; "Классный пресс !!"; "Такая нежная 🥰🥰🥰"; "ля прессуха какая😁"; "Анна ты всё цветешь👍👍👍", - фанаты рассыпались в комплиментах.
Также мы рассказывали, что Кошмал умилила фото из поезда. На этот раз девушка предстала спящей в купе с милой повязкой на глазах в виде единорога. В подписи к фото Анна рассказала, что ее фотографировала подруга. Судя по всему, Кошмал отправилась на гастроли по Украине, а ее первым местом назначения стал Мариуполь.
«Няха огонь», «Ой какая няха», «Такая милая, когда спишь», «Как мило, Вы самая лучшая Анна Люблю вас», «Миленько, только перекосило малость», - писали в комментариях.
Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.
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