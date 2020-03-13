Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале этого года ошарашили новостью о сложении с себя полномочий
Сейчас пара подчищает хвосты, чтобы окончательно перебраться в Канаду, где живет уже несколько месяцев. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на The Sun.
Недавно герцоги Сассекские вернулись в Лондон, где приняли участие в нескольких мероприятиях, а также сами устроили прощальный ужин для своих подчиненных.
Первого апреля Гарри и Меган закроют офис, в результате персонал пары потеряет свои места. Поэтому было решено попрощаться с сотрудниками.
Герцоги устроили ужин в элитном ресторане отеля Goring, который находится недалеко от Букингемского дворца. Прощание прошло очень эмоционально, некоторые сотрудники даже не сдержали слез.
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В частности, Меган и Гарри подняли тост за персонал и поблагодарили их за все, что те сделали. Эти слова не смогли оставить равнодушными никого из присутствующих.
Отметим, у герцогов были хорошие отношения с сотрудниками офиса. Супруги даже устраивали для них милые сюрпризы – такие, как вечеринки с пиццей.
После вечера Меган отправилась в Канаду, ее супруг остался. Меган Маркл расплакалась, прощаясь с мужем.
Напомним, герцоги Сассекские и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом встретились в честь Дня Содружества 9 марта. Встреча прошла холоднее, чем предполагалось.
Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Последние радостно закивали в сторону вошедших.
Однако, Кейт отреагировала весьма холодно, проигнорировав улыбку Меган. Принц Уильям сдержанно кивнул в ответ.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл в честь Дня Содружества выбрала платье-миди изумрудного оттенка, выгодно подчеркнувшее ее фигуру.
А свой образ она также дополнила накидкой от Emilia Wickstead и шляпкой с сетчатым бантом в тон к платью. Похудевшая герцогиня раздавала всем приветственные улыбки
На праздничную службу также приехал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон со своей спутницей Керри Симондс, а также многими другими гостями.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".