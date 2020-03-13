Известная украинская балерина, судья в шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар похвасталась фигурой в довольно откровенном наряде

Прима-балерина предстала в красном платье с откровенным декольте и бахромой, пишет Рoliteka.net.

Короткое платье выделило все достоинства фигуры Кухар: тонкую талию и идеальные бедра. К тому же дав полюбоваться стройными ножками. Звезда была в пуантах, согнув в колене одну из конечностей.

Завершала ее образ прическа, со спускающимся локоном на лоб. Макияж артистки был с акцентом на красные губы.

"Не успели прийти в себя от длительного тура по Франции, как уже закончили первую часть тура по Украине...🙈 Безумно благодарна каждому зрителю за поддержку и за ваши восхищенные сообщения!♥️ Вы — моя мотивация! Уже в апреле встретимся с вами снова, следите за новостями и ищите свой город в анонсах! До встречи!😘", - подписала фото звезда.

За 19 часов пост собрал более 9500 лайков и много комментариев.

"Катруся, какая ты великолепная красоточка💖💖💖", "шикарная!", "Класс😍🔥", "Прекрасна", "Ну без словвв🔥🔥", "Вы лучшая!!!! Из лучших!!!🌸🌸🌸😘", "Это просто невероятное фото !!!!! И место, и артистка 👏", "Была во Львове, теперь жду встречи в своем красивом Тернополе😘", "Вы невероятная! 😘😘😘", "Красивые ножки ..", "Спасибо Вам !!! Были на Вашем концерте в Киеве. Это что-то невероятное !!!! 😍😍😍👏👏👏👏100% отдача зрителю !!!! неподдельные эмоции !!!! Спасибо Вам за искренность !!! за невероятно тяжелый труд !!! Ваш успех это лишь маленькая награда за те титанические усилия !! Процветание Вам !!! 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Кухар показала свою дочь. Балерина присела на коленки, чтобы быть на уровне с девочкой. Волосы у Кухар были распущены. Руками она держала ноги дочери. Сама девочка стояла с завязанным хвостом и белой одежде. Она красила маму помадой.

"Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днём Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника))", - написала Екатерина.

Напомним, сын Екатерины Кухар поразил внешностью, личные кадры облетели сеть

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