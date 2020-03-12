Співак Віктор Павлік збирається одружитися на скандально відомій Катерині Репяховій

Нещодавно молода дівчина показала, як вона почала готуватися до весілля і зухвало відповіла хейтерам, що не боїться їх усмішок, пише Politeka.net. А після цього дівчина показала, як знаходить сили в собі триматися в позитивному настрої і не реагувати на інших.

Спеціально на невеликому відео в Instagram Катерина показала, як позувала перед дзеркалом в одному бежевого кольору платті з тонкими бретелями, а також тримає в руках величезний лист декоративного рослини, прикриваючи тим самим обличчя і груди.

«Я завжди шукаю для себе джерела натхнення🌿 Без натхнення моя душа була б зневоднена😅☺️ Я створюю навколо себе гарну життя, в особі красивих людей, красивих місць і красивих речей💚 А потім краса притягається в моє життя сама собою 🥰», – написала Репяхова під постом.

А ось що відповіли користувачі:

«Гарненька😍», «Така ніжна 😻», «Лялечка😍», «🔥хоч джинси і футболка, ви у всьому леді😍», «Ві дуже талановита. Нехай вам щастить в усьому і завжди. Багато люди можуть говорити про вас хорошого чи поганого. Але то життя», «Нічого собі який гарний "лопушок! "😊».

Раніше на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилося весняне фото, на якому вона позувала без білизни і будь-яких прикрас. Катерина показала себе в природному вигляді, прикривши груди пишним весняним букетом.

«Завжди залишатися природною, чуттєвої і в гармонії з собою💞», – коротко написала зірка під новим знімком в соціальній мережі.

Повідомлялося також, що молода коханка Віктора Павліка Катерина Репяхова раптово здалася у весільній сукні.

25-річна обраниця відомого українського співака, судячи з усього, серйозно налаштована на те, щоб зв'язати себе узами шлюбу зі своїм коханим. Як видно, дівчина вже щосили готується до весілля

Репяхова відкрито заговорила про майбутнє свято на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс. Дівчина відповіла на питання своїх передплатників про те, чи визначилися вони з Павликом з датою весілля. Вона не стала ділитися подробицями, проте дала чіткі і досить однозначну відповідь: «Да, давно».

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