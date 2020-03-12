37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, сделала заявление по поводу коронавируса, который стремительно распространяется по миру

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Для привлечения внимания девушка опубликовала свежий снимок, на котором она одета в светлые джинсы по фигуре и модную кофту. Джинсы отлично подчеркивают стройность женщины. На фото Анжелика страстно смотрит в кадр. Сразу становится понятно, за что ее любит муж.

«Дорогие мои, самое время придумать новое приветствие!! Рукопожатие отменяется!!! Поцелуи при встрече отменяются! Так вы проявите любовь и заботу о близких и дорогих вам людях!!!», - заявила Ревва.

За полчаса пост Анжелики собрал более тысячи лайков. Оперный певец Юсиф Эйвазов пошутил, что можно вместо приветствия прыгать 2 минуты. Заодно и фитнес, отметил он. Жене Реввы шутка артиста понравилась. Она предложила прыгать на скакалке.

Другие пользователи тоже стали предлагать свои варианты приветствия.

«Давайте друг другу подмигивать», «Улыбка -это самое важное. Это и мило и круто! А лучше подходить, улыбаться и сразу петь строчки из песен Александра», «Просто помахать друг другу», «Можно издавать звуки. Хлопать ладонями. Ушами. Пукать. Но тут сложная техника сдерживания. В Германии это нормально. Пора и нам становиться цивилизованными», «Предлагаю придумать кричалку», «У нас в Италии пока не посадили на карантин мы либо локтем либо ступнёй здоровались», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поздравила своих поклонников с 8 марта, сопроводив свой пост соблазнительным снимком из новой фотосессии. Девушка оголила свои длинные ноги, выставив их вперед. На Анжелике надето маленькое черное платье, а сверху на ней накинут мужской пиджак. Кроме этого, Анжелика сделала вечерний макияж и укладку.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".