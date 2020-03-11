37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, умилила публіку талановитими малюнками, на яких зображені їх з артистом доньки

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала фото портретів у своєму мікроблозі в Instagram. На першому знімку - її старша дочка Аліса, якій 12 років, а на другому - молодша, 6-річна Амелі. Майстерно виконані роботи підкорили фоловерів Анжеліки.

"Кожна дитина - художник. Труднощі в тому, щоб залишитися художником, вийшовши з дитячого віку» (Пабло Пікассо) @alisarevva @amelirevva #aaaaa", - підписала кадри дружина Пирожкова.

За годину користувачі поставили майже 30 000 "сердечок", нахвалюючи красу обох дівчаток.

"Красиві дівчата 😍"

"2 янгола ❤️"

"Як же гарно вийшло!!!!👍👍😍😍"

"Які ж у вас дівчатка красуні Олександр!!!"

"Очаровашки 🤩"

"Неймовірний талант!"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка похвалилася зворушливими відносинами своєї молодшої дочки і її "пухнастого" друга, поділившись фото з прогулянки дівчинки і маленької собачки. Деякі знімки можуть пробити на сльозу навіть найчерствіших.

"One day of Amelie... 🥳Вона сказала, що в її житті з'явився сенс... 😂 а без собаки було «немыносимаямучениЯ»!! 😂 🤷🏻‍♀️ 🐶 #канікули #амелиревва #ariana #немыносимаямучения ❤️", - підписала знімки мати дівчинки.

Також ми розповідали, нещодавно Анжеліка зняла чоловіка Олександра Ревву (справжнє ім'я артиста) разом з Амелі, коли вони захотіли погратися і покривлятися. Батько сидить на дивані, а донька стоїть попереду нього, і обидва, примружившись, дивляться в камеру, жестикулюючи вказівними пальцями.

"Схожа на тата"; "Вона точно тата "зробить" 👍🔥"; "Ох яка прикольна ❤️ сім'я дружна і весела 😂"; "Таке відчуття,що її мама Орнела Мутті, не в образу вам Анжеліка,але ці очі.....просто бомба🔥😘", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Всім би таку…».

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