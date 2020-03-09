Дружина російського шоумена Олександра Ревви Анжелика запропонувала розтягнути 8 березня на два дні

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши новий знімок, передає Politeka.

В кадрі жінка позує в чорній сукні й такому ж жакеті. На ній – легкий макіяж. З аксесуарів красуня вибрала два ланцюжки і великі тонкі круглі сережки.

«Я протестую! Нам потрібно два жіночих дні 8 і 9е.. правда, дівчатка? 🌷🙋🏻‍♀️🥳», – підписала знімок 37-річна Анжеліка.

Зазначимо, що її слова знайшли відгук у користувачів, і ті активно підтримали пропозицію, про що написали в коментарях, не пошкодувавши смайликів й емодзі.

Раніше ми розповідали, що дружина Ревви, більш відомого публіці як Артур Пирожков, зворушливо привітала шанувальниць з 8 березня.

Привітання вона традиційно опублікувала в мережі. Жінка супроводжувала свій пост спокусливим знімком з нової фотосесії. Вона оголила свої довгі ноги, виставивши вперед. На Анжеліці – маленька чорна сукня, а зверху – такого ж кольору піджак. Крім цього, Анжеліка зробила вечірній макіяж і укладку.

«Ти окраса цього світу!! Завжди пам'ятай про це!! Думки добріші, не бійся бути слабкою, даруй любов, випромінюй світло. Тільки ти є у себе!!! Люби себе!! Нехай з твоїх вуст завжди ллється пісня...пісня про любов до цього недосконалого світу», - написала Ревва.

Ми також розповідали, що Анжеліка випустила лімітовану колекцію годинників. Успіхами дружини похвалився її чоловік. У пості Олександр Ревва розповів, що годинники, які представила його кохана, вона роззробила разом з відомим брендом.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве.

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