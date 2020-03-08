37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зворушливо привітала всіх жінок з 8 березня

Привітання зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. Вона супроводила свій пост спокусливим знімком з нової фотосесії. Дівчина оголила свої довгі ноги, виставивши їх вперед. На Анжеліці надіто маленьке чорне плаття, а зверху на неї накинуто чоловічий піджак. Крім цього, Анжеліка зробила вечірній макіяж і укладку.

«Ти прикраса цього світу!! Завжди пам'ятай про це!! Будь добрішою, не бійся бути слабкою, даруй любов, випромінюй світло. Тільки ти є у себе!!! Люби себе!! Нехай з твоїх вуст завжди ллється пісня...пісня про любов до цього недосконалого світу», - написала Ревва.

За годину пост Анжеліки зібрав майже 5 тисяч лайків. Дівчата написали безліч компліментів і поздоровлень у відповідь на слова Ревви.

«Анжеліка, як завжди, чудова. Дякую за привітання!», «Бомбическая», «Як гарно!! І як до речі!! Саме коли дуже сумно. Зі Святом», «Яка шикарна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ревва поділилася знімком, на якому вона постала в темному гольфі, який обтягнув її соковиті принади, рукавичках з обрізаними пальцями і з безліччю аксесуарів на руках. Дівчина прорекламувала власний годинник, випуском якого займається разом з відомою фабрикою "Ніка". Дружина Пирожкова розпустила волосся і зробила яскравий макіяж, надавши за допомогою "стрілок" виразності очам.

Як відомо, Анжеліка і Олександр Ревва разом вже більше 10 років. Вони виховують двох доньок. Їх пару вважають однією з найяскравіших в російському шоу-бізнесі.

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