Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в социальных сетях рассказала подробности о маме

Анна опубликовала в сети свою фотографию. Она была в кофточке с довольно приличным декольте. Волосы она собрала в две косички. Но более важным были ее слова под публикацией, чем снимок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять своё отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала Анна.

Она добавила, что она действительно решила выплескивать свои мысли читателям. Ведь они молятся за ее маму, а это многое значит для девушки.

"Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, тёплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму. Интересно ли вам дальше будет читать мои мысли и размышления о самых разных темах,проблемах? Мечтать вместе? Нашли ли вы этот «коннект» с моим внутренним миром? Будет ли вам интересно читать дальше обо мне и больше узнавать друг друга?", - заключила Анна.

Ранее мы сообщали, что 24-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже год как борется с раком, поделилась сокровенными мыслями о детстве и желании иметь машину времени.

Девушка растрогала сеть эмоциональным постом в Инстаграм, в котором призналась, что не может больше "подавлять негативные мысли". Аня поделилась несколькими фото: как она выглядит сейчас и какой была в детстве.

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