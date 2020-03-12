Известная российская телеведущая, политик и светская львица Ксения Собчак показала новое фото в Инстаграм

На фото Ксения позирует в джинсах или джинсовой юбке, а также кофточке. Волосы у нее были распущены в этот раз. Собчак смотрела широко открытыми глазами прямо в камеру. Снимок получился довольно странным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец-таки и Бродский сгодился,и не под фото с задумчивым взглядом вдаль на закат: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку !!!", - написала Ксения в сети

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и начали активно обсуждать странный образ Собчак:

"Ксения, а чего с бровями у вас", "Практически Елена Воробей", "ну очевидно же, что следы старости уже не скрыть макияжем, нужно больше фотошопа!", "Ксения что с лицом? Кстати, я миллионер подскажите пожалуйста че как куда выгодно вкинуть в кризис?", "Ксения вид больной у Вас, все ли в порядке", "Сколько стоит кофта?"

Сообщалось, что звезда российского ТВ Ксения Собчак удивила поклонников видом в откровенном наряде на живописном пляже.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», - подписала Ксения свой новый снимок.

На фото светская львица позирует в, вероятно, пижаме на мостике типичного пляжа на Мальдивах. Звезда ТВ подняла одну свою ногу в условном вертикальном шпагате, очевидно, на зависть своей звездной "закадычной подружке" - звезде российского балета Анастасии Волочковой.

Поклонники по-разному реагировали на увиденное:

«Отдых в этом году походу будет у всех на даче 😭»,«Волочкова этого не переживёт))», «ну ты хоть понимаешь сколько людей будет в жопе, это вообще не смешно, особенно бедным и пенсионерам…»,«Волочкова отдыхает))) надо тоже так попробовать)))», «да уж…».

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