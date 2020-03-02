Бывший муж российской телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган кроме общего с телеведущей сына воспитывает еще двоих детей от первого брака

Свежий снимок его старшей дочери Полины опубликовала на своей странице в Инстаграм ее мать, актриса Виктория Верберг, сообщает Politeka.net. На фото 56-летняя Виктория стоит со своей 23-летней дочкой. У девушки собраны волосы, она обнимает мать.

Пользователи сети сразу же углядели в молодой актрисе схожесть с бывшей женой ее отца Ксенией Собчак и уже окрестили ее молодой копией Ксении.

«Полина-космос!)Далекий привет)», «У Вас просто небесный дар.. только что смотрела спектакль с Маковецким. Не могу отойти», «Копия Собчак», «Не надо быть похожей на эту лошадь (собчачку)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Максим Виторган состоял в гражданском браке с актрисой Викторией Верберг, которая была старше его на 9 лет. В браке родилось двое детей – дочь Полина и сын Данил. После расставания у Максима был еще один брак с менеджером Наталией, после чего актер женился на Собчак.

Как известно, у Виторгана отличные отношения с обеими бывшими женами, он уделяет много времени своим детям. Сейчас же у Максима новая любовь – 28-летняя актриса Нино Нинидзе, которая всего на несколько лет старше его дочери. Кстати, Полина без проблем общается с возлюбленными отца. А судя по ее внешнему виду, с одной из них она даже брала пример.

Ранее мы писали, что Максим Виторган вместе с Нинидзе отдыхал в Омане. Актера очень впечатлила эта страна. Он рассказывал, что оманцы выглядят очень открытыми, дружелюбными, спокойными и сдержанными.

«Даже продавцы на рынке. Здесь совсем другая атмосфера и другой характер отдыха нежели в эмиратах», - отметил актер.

Напомним, что Максим Виторган показал, как развлекается с молодой любовницей: "Любит страшненьких...".

Как сообщала Politeka, любовница Виторгана утерла нос Собчак, вывалив главное достоинство: "Ничего себе!".

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