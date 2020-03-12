Известная украинская певица Гайтана показала новый кадр в Инстаграме

На кадре Гайтана позирует в красном прозрачном платье. Она села на деревянный пол на фоне стены из кубов. Платье оказалось с открытыми плечами, а певица без белья. Волосы в этот раз у артистки были выпрямлены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Гайтана опубликовала кадр в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана показала новый ролик в Инстаграм.

На кадрах Гайтана позирует в велотреках и топе. Прическа в этот раз у нее была пышной. Певица стояла на беговой дорожке и ходила по ней. На фоне можно увидеть окно, штору и комнатные цветы. Скорее всего, Гайтана была дома.

В подписи певица рассказала о тренировках дома и их плюсах. Ведь, как считает артистка, человек не всегда может найти время для похода в спортзал, а дома он может заняться собой в любое время. Гайтана в конце отметила, что для пробежек использует специальное приложение в телефоне, которое ей очень помогает.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана решила показать идеальные формы в спортивном наряде.

Так, на опубликованном снимке Гайтана позирует с завязанным на голове платком. Певица распахнула кофту и засветила сочные формы в коротеньком топе. Также можно заметить идеальные ноги звезды.

Уточним, что в руках Гайтана держит iPhone 11 Pro. Сама фотография сделана с фиолетовым фильтром.

Поклонники не смогли написать хвалебные комментарии образу Гайтаны или оценить снимок. Он был опубликован в сторис, где функций таких нет.

Напомним, Гайтана избавилась от белья и устроила сочную фотосессию в постели

А еще Politeka писала, что Гайтана без стеснений посветила пышным бюстом в прозрачной сетке

Также Politeka сообщала, что Гайтана в откровенном боди выставила напоказ аппетитные формы



