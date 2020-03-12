Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала фото с отдыха в Инстаграм

На фото Кухар позирует в закрытом разноцветном купальнике. При этом стоит отметить, что он совсем не закрывает пятую точку. Екатерина лежит на лежаке, на которое постелила под себя полотенце. Волосы в этот раз у балерины были собраны. Кухар лежала с закрытыми глазами под солнечными лучами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Длительный перелёт и мы наконец-то в стране улыбок... Правда, не успели мы долететь до Краби, как на пол пути в Арабских Эмиратах, узнали, что все спектакли в Национальной опере Украины отменены до 3 апреля в связи с карантином... Моя долгожданная Джульетта пока переносится на неопределенный период, так как график до марта следующего года уже плотно расписан", - написала Кухар под фото.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Отличного и беззаботного Вам отдыха!!! Побольше незабываемых и обалденных эмоций", "Катя, закрыли ваш театр, теперь балдеешь? Меня тож с госслужбы сократили)", "Искренне за вас рада!", "Райского отдыха вам и наполнения новыми силами для новых , ярких свершений".

Ранее мы сообщали, что украинская балерина Екатерина Кухар показала новое фото в Инстаграм.

На фото Екатерина позирует в белом халате. Она присела на коленки, чтобы быть на уровне с дочерью. Волосы у Кухар были распущены. Руками она держала за ноги дочь. Сама девочка стояла с завязанным хвостом и белой одежде. Она красила маму помадой или чем-то подобным.

"Девочки, сегодня же наш день! Правда, сын поздравил меня сегодня с Днём Матери... Так что у кого что, а я праздную два праздника))", - написала Екатерина.

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